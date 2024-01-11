Российский футболист сообщил о рецидиве рака крови

Футболист медийного клуба «Амкал» Никита Куриленко (Финито) во время стрима на одной из платформ в интернете рассказал о своем заболевании.

«У меня случился рецидив лейкоза. Трансплантация помогла в целом, все шло хорошо, была стабильная ремиссия в течение полугода, но это непредсказуемая вещь, которая может вернуться в любой момент», — сказал Куриленко.

Также он отметил, что ему предстоит повторная трансплантация костного мозга. Донором снова станет его брат. Как отмечает сам футболист, шансов, что в этот раз все пройдет также успешно, меньше.

О болезни футболиста стало известно в марте 2023 года. Куриленко пересадили костный мозг, он вошел в стадию ремиссии.

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

В этом сезоне «Амкал» также принимал участие в розыгрыше Кубка России, уступив «Текстильщику» по пенальти во втором отборочном раунде Пути регионов.

Ранее бывший тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить год.