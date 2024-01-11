Российского призера ОИ по боксу арестовали по делу о вымогательстве

Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Владимир Никитин был заключен под стражу по делу о вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина В.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере)», — сказано в заявлении.

Сыктывкарский суд заключил Никитина под стражу сроком на 1 месяц и 15 суток.

Никитин выступал на международных соревнованиях за сборную России с 2009 по 2017 год. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он стал третьим. В 2013 году боксер также выиграл бронзу на чемпионате Европы в Минске. В этом же году он стал обладателем серебряной награды чемпионата мира.

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