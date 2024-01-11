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Хоккейный тренер высказался о критике государства со стороны российских спортсменов

Тренер Плющев: российский спортсмен не может выступать против своего государства

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Знаменитый хоккейный тренер Владимир Плющев, возглавлявший взрослую и молодежные сборные России, а также работавший с клубами Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что от российских спортсменов требуют осуждения специальной военной операции на Украине.

«Не понимаю в принципе вопроса о влиянии спортсменов? Наши спортсмены – граждане какого государства? А гражданин Российской Федерации он, что, должен выступать против своего государства? И как? Были хорошие строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Вот ты можешь не быть хоккеистом, но обязан быть гражданином. Да, страна находится в сложной ситуации. 50 стран против нас. И что? Какая здесь может быть альтернатива у людей?» — подчеркнул Плющев.

Бывший голкипер, а ныне чешский политик Доминик Гашек в очередной раз заявил, что российские хоккеисты должны осудить СВО, если они хотят вернуться для выступлений в составе сборной на международной арене. Таким образом, двукратный обладатель Кубка Стэнли и шестикратный лучший голкипер НХЛ отреагировал на критику уровня молодежного чемпионата мира по хоккею со стороны отечественных ветеранов.

Ранее российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ.

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