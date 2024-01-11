Агент Овечкина рассказал о состоянии и планах хоккеиста

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщил о готовности хоккеиста к следующему матчу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает Sport24.

«Как я уже говорил, характер повреждений не комментирую. Но с ним все в порядке. Саша планирует играть в следующем матче», — сказал Чистяков.

12 января «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Сиэтлом». «Кэпиталз» занимает в турнирной таблице Восточной конференции 12-е место.

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона». 7 января в матче против «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей. Для нападающего это результативное действие стало шестым в пяти последних матчах НХЛ подряд. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 38 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ.