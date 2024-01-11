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Адвокат Мамаева объяснила нецензурную брань экс-футболиста в адрес журналиста

Адвокат Векина о нецензурной брани Мамаева: он правильно сделал, защитил семью

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РИА Новости

Евгения Векина, адвокат экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, поддержала своего клиента, обматерившего журналиста. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вчера целые сутки были информационные вбросы. Несмотря на это, корреспондент пошел преследовать людей по всему аэропорту.

Понятно, что этот корреспондент попал в аэропорт специально, чтобы преследовать их. Журналист в лицо снимал Павла, его супругу и ребенка. Это была провокация для того, чтобы получить реакцию. Мое личное мнение: Павел ответил и правильно сделал. Он защитил себя и свою семью», — сказала Векина.

10 января Telegram-канал Mash сообщил о дебоше Павла Мамаева на борту самолета. Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Позже в сети появилось видео, где журналист просит Мамаева высказать свою позицию по инциденту. Экс-футболист послал работника СМИ, используя нецензурную брань.

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как сидел в тюрьме. Он получил срок за драку в центре Москвы.

Ранее Мамаева назвали идиотом.

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