Капитана «Манчестер Сити» выгнали из дома

Энни Килнер, жена футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера, пять месяцев назад выгнала супруга из дома. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в последние несколько месяцев у супругов было несколько публичных ссор, после чего Килнер перестала впускать спортсмена на территорию их особняка стоимостью £2,4 млн. Как сообщают соседи пары, Уокера периодически замечали дома. Предполагается, что сейчас он живет в квартире в центре Манчестера и навещает детей по договоренности.

33-летний Уокер выступает за «горожан» с 2017 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а также выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Англии он дошел до финала чемпионата Европы — 2020, в котором его команда уступила Италии в серии послематчевых пенальти.

В текущем сезоне Уокер провел за «Ман Сити» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. 8 января Уокер был утвержден капитаном «Манчестер Сити».

Ранее «Манчестер Юнайтед» призвали к смене главного тренера.