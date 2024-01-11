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Брат Хабиба оскорбил Конора Макгрегора

Боец Умар Нурмагомедов ответил на обвинения Макгрегора в употреблении допинга

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в соцсети Х ответил на слова экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора, который ранее обвинил Нурмагомедовых в употреблении стероидов.

«Сказал тот, кто бегает от USADA. Заткнись, старый пердун», — написал Нурмагомедов.

Последним боем 35-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В декабре 2023 года ирландец в соцсетях объявил о своем поединке с американцем Майклом Чендлером. По его словам, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдет 29 июня.

Бой Макгрегора и Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования Антидопингового агентства США (USADA), в связи с чем их бой так и не был анонсирован.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На его счету 16 побед в 16 поединках.

Ранее Хабиб получил премию имени премьер-министра ОАЭ.

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