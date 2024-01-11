Возвращение Ковальчука и Хабибулина объяснили маркетингом

Российский тренер Игорь Бахмутов в комментарии Legalbet выразил мнение, что лучшие годы хоккеистов Ильи Ковальчука и Николая Хабибулина позади.

По его мнению, приглашение ветеранов — это маркетинговый ход для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), направленный на привлечение внимания болельщиков.

«Не думаю, что с точки зрения результата Ковальчук или Хабибулин что-то покажут. Как ни крути, но природу не обмануть, их лучшие годы позади. Я против такого возвращения. Если уже закончил, то надо готовить себя к новой жизни.

Жизнь после хоккея сложна, а хоккеист как маленький ребенок. Не у всех получается сразу стать тренером. Новому этапу в жизни надо учиться. Это касается и тренерской деятельности, и администрированию в спорте. Есть много направлений, где стоит развиваться», — заявил специалист.

40-летний Ковальчук подписал контракт с московским «Спартаком» в декабре 2023 года. Он ранее выступал за красно-белых с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги. В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока.

50-летний тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин в конце декабря подписал контракт с клубом в качестве хоккеиста, но на льду пока не появлялся. На профессиональном уровне Хабибулин не играл с сезона-2013/2014.

Ранее российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ.