Экс-футболиста сборной России Мамаева назвали идиотом

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал поведение экс-полузащитника армейского клуба и национальной команды Павла Мамаева на рейсе Москва — Дубай. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Паша — идиот. Совсем парень испортился. Чем он сейчас вообще занимает, за счет чего живет? Он очень плохо закончил карьеру, а после ее окончания непорядочно себя ведет. А ведь он был очень перспективный. Но потом, очевидно, загулял, что его сильно испортило, да и деньги его испортили.

Мамаеву уже бесполезно говорить, что он неправильно себя ведет, он уже состоявшийся человек, это его проблемы. Он будет попадать в такие истории. Когда он выпьет, то у него голова дурная становится. В самолете они наверняка там здорово освежились.

Я его хорошо знаю, мы с ним общались. Но потом он пошел по наклонной, стал выпивать. Думаю, если он не исправится, то плохо кончит, не дай Бог», — заявил ветеран.

10 января Telegram-канал Mash писал, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По словам его источника, экс-футболист выразил недовольство отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность, изначально сообщалось, что из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал. Сам спортсмен это опроверг.

Ранее Мамаев нецензурно ответил на вопрос о дебоше в самолете.