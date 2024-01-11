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Самолет с футболистами развернулся в полете, несколько игроков потеряли сознание

Несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание во время полета

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Shutterstock

Самолет с футболистами сборной Гамбии спустя девять минут полета развернулся и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

В федерации сообщили, что самолет должен был доставить команду на Кубок африканских наций в Кот-д'Ивуар, но из-за технических проблем вернулся в Банжул (столицу Гамбии).

«После приземления первые расследования выявили потерю давления и кислорода в салоне. Однако техническая группа компании, выполнявшей рейс, продолжает изучать ситуацию. Все люди, которые были на борту, живы и здоровы. Мы работаем над тем, чтобы найти быстрое решение, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д'Ивуар», — говорится в сообщении.

Журналист Сане Маланг в соцсети Х сообщил, что несколько игроков потеряли сознание в самолете. По его информации, нехватка кислорода возникла из-за того, что самолет был небольшого размера, а команда находилась в нем в полном составе.

Первый матч гамбийцев на турнире должен пройти 15 января. Национальная команда сыграет против Сенегала. Также сборная Гамбии сыграет в группе С с командами Гвинеи и Камеруна.

Ранее бывший тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить год.

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