Двое россиян признаны лучшими хоккеистами матча НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на «Болл-Арене» в Денвере и завершилась со счетом 3:0.

Шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин (дважды) и канадский нападающий Логан О'Коннор.

На данный момент в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата. Он делит с канадцем Натаном Маккинноном первое место в списке снайперов клуба в нынешнем сезоне.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 25 бросков по воротам и провел 15-й сухой матч в НХЛ (второй в сезоне). 27-летнего россиянина выбрали первой звездой встречи, Ничушкина — второй, финского форварда «Эвеланш» Микко Рантанена — третьей.

В составе «Вегаса» приняли участие в матче россияне Павел Дорофеев, Григорий Денисенко и Иван Барбашев, но не отметились результативными действиями.

Ранее хоккеист подвергся травле из-за игры в России.