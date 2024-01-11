Экс-тренер сборной России объяснил значимость матча со Словакией

Бывший главный тренер сборной России по хоккею, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков объяснил значимость товарищеского матча с национальной командой Словакии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд нам важны такие матчи для проверки игроков и предоставления им опыта игры на международном уровне. Думаю, что они тоже понимают и осознают качество нашей команды и хотят проверить своих игроков с сильным соперником! Для них это хороший тест. И нам практика на этом уровне пойдет только на пользу», — сказал Быков.

О том, что Словакия может сыграть с Россией перед чемпионатом мира, сообщал «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее стала известна позиция IIHF по товарищескому матчу Россия — Словакия.