Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России объяснил значимость матча со Словакией

Тренер Быков о матче России и Словакии: практика на этом уровне пойдет на пользу

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков объяснил значимость товарищеского матча с национальной командой Словакии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд нам важны такие матчи для проверки игроков и предоставления им опыта игры на международном уровне. Думаю, что они тоже понимают и осознают качество нашей команды и хотят проверить своих игроков с сильным соперником! Для них это хороший тест. И нам практика на этом уровне пойдет только на пользу», — сказал Быков.

О том, что Словакия может сыграть с Россией перед чемпионатом мира, сообщал «Матч ТВ».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая 2024 года. Сборная Словакии сыграет со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее стала известна позиция IIHF по товарищескому матчу Россия — Словакия.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами