Мамаев нецензурно ответил на вопрос о дебоше в самолете

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев с использованием нецензурной лексики ответил журналисту Telegram-канала Mash на вопрос о дебоше на авиарейсе.

Журналист встретил футболиста и его жену в аэропорту и спросил о его позиции по данной теме. Однако Мамаев грубо высказался в адрес журналиста и отказался от комментариев. Отметим, жена Мамаева также отказалась от комментариев, пригрозив разбить журналисту телефон.

10 января Telegram-канал Mash писал, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По словам его источника, экс-футболист выразил недовольство отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность, изначально сообщалось, что из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал. Сам спортсмен это опроверг.

Ранее адвокат Мамаева отреагировала на слухи о дебоше футболиста в самолете.