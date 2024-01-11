Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Александр Емельяненко не принимал ислам

Глава Федерации бокса Ингушетии заявил, что Емельяненко не принимал ислам

close
100%
«Александр Емельяненко»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Александр Емельяненко»

Руководитель Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириев опроверг информацию, согласно которой российский боец ММА Александр Емельяненко принял ислам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Емельяненко принял ислам? Насколько я знаю, нет, — сказал Газгириев. — Вот я разговаривал — нет. Этот человек — верующий христианин. Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть библия. Он знает», — заявил он.

О том, что боец принял ислам, сообщил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. 42-летний боец с начала июня находился в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее стало известно местоположение Емельяненко.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами