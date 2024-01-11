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Авиакомпания, которой летел Мамаев, отказалась раскрывать детали его поведения

Flydubai о Мамаеве: мы не можем раскрывать информацию о наших пассажирах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Представитель авиакомпании Flydubai заявил, что не имеет права раскрывать информацию о поведении бывшего футболиста Павла Мамаева на борту самолета. Его слова приводит РИА Новости.

«Рейс Flydubai FZ 968 из международного аэропорта Внуково в международный аэропорт Дубая 10 января был задержан из-за технической проблемы. Пассажирам было предоставлено необходимое жилье, завтра утром рейс должен вылететь в Дубай... Мы не можем раскрыть какую-либо информацию, касающуюся кого-либо из наших пассажиров», — заявил собеседник агентства.

10 января Telegram-канал Mash писал, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По словам его источника, экс-футболист выразил недовольство отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность, изначально сообщалось, что из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал. Сам спортсмен это опроверг.

Ранее адвокат Мамаева отреагировала на слухи о дебоше футболиста в самолете.

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