Вайцеховская: Тутберидзе отбывает срок у борта ради встречи с дочерью

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале назвала мужское одиночное катание на чемпионате Европы — 2024 апофеозом беспомощности, а также призналась, что ей жаль российского тренера Этери Тутберидзе.

«Не знаю даже, кого более жалко: чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа, которого судьи отчаянно пытаются спасать второй оценкой, второго француза Кевина Аймоза в жутких блесточках и 30-й позицией после короткой, или Этери Тутберидзе, отбывающую срок у борта с Никой Егадзе ради возможности провести несколько дней рядом с дочерью», — написала Вайцеховская.

Егадзе, который тренируется в группе Тутберидзе, показал десятый результат по итогам короткой программы. Лучший результат показал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа. За свой прокат он получил 94,13 балла.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис вместе со своим мужем Глебом Смолкиным выступят на чемпионате Европы под флагом Грузии. Танцевальный дуэт сменил спортивное гражданство летом 2023 года. После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Летом 2022 года американский журналист Дэйв Лис писал, что Дэвис и Смолкин прошли просмотр в Федерации фигурного катания США, однако под американским флагом пара выступления не начала.

Ранее в Грузии объяснили, почему переманивают фигуристов из России.