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Нападающий «Сочи» назвал космосом большинство «Динамо»

Нападающий «Сочи» Авершин: большинство «Динамо» — это какой-то космос

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Форвард «Сочи» Данил Авершин прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо» со счетом 1:5, передает Legalbet.

«Не удалось выполнить тренерскую установку. Много ненужных подножек, зацепов приводили к удалениям. Почти стопроцентная реализация — это какой-то космос. Мы понимаем свои ошибки», — сказал Авершин.

9 января «Сочи» уступил в матче регулярного чемпионата московскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:5. В составе победителей точными бросками отметились Эрик О'Делл, Седрик Пакетт, а также Джордан Уил, который оформил хет-трик. За «Сочи» шайбу забросил Джесси Грэм.

«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции занимает последнее 11 место, набрав 34 очка. На первой строчке идет ярославский «Локомотив», имея в активе 68 очков. Вторую строчку занимает московское «Динамо», имея в активе 68 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Спартак» (67).

Ранее нападающий «Спартака» рассказал об игре в экстремальных условиях.

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