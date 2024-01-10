Легенда «Спартака» назначен на пост тренера «Енисея»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов назначен на пост главного тренера красноярского «Енисея», передает Telegram-канал клуба.

«В сезоне 2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Первой Лиги», — говорится в сообщении.

В список претендентов на пост тренера клуба входил бывший игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой. В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» занимает десятое место, набрав 24 очка. Лидирует в турнире «Динамо» (Махачкала), имея в активе 37 очков. На второй строчке располагаются подмосковные «Химки» (36).

Ранее в Первой лиге произошла тренерская отставка.