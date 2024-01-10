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Хоккеист «Сочи» о 14-м проигрыше подряд: после поражений всегда опустошение

Игрок «Сочи» Авершин о 14-м поражении подряд в КХЛ: надо не выходить на эмоции

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Форвард «Сочи» Данил Авершин прокомментировал 14-е поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отметив, что надо делать выводы, передает Legalbet.

«После поражений всегда опустошение, расстройство. После любого проигранного матча стараемся делать выводы. Главное — держать себя в руках, не выходить на эмоции, не загоняться. Бывают победы, поражения», — сказал Авершин.

9 января «Сочи» уступил в матче регулярного чемпионата московскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:5. В составе победителей точными бросками отметились Эрик О'Делл, Седрик Пакетт, а также Джордан Уил, который оформил хет-трик. За «Сочи» шайбу забросил Джесси Грэм.

«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции занимает последнее 11 место, набрав 34 очка. На первой строчке идет ярославский «Локомотив», имея в активе 68 очков. Вторую строчку занимает московское «Динамо», имея в активе 68 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный «Спартак» (67).

Ранее экс-хоккеист СКА после Владимира Путина призвал обратиться к Дональду Трампу по поводу судейства в КХЛ.

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