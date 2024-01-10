Адвокат Мамаева заявила, что его дебош в самолете невозможен «даже в теории»

Адвокат Евгения Векина заявила в беседе с «Газетой.Ru», что слухи о дебоше Павла Мамаева на борту самолета могла распространить его бывшая супруга. Как считает адвокат спортсмена, если бы экс-футболист действительно устроил дебош, то провел бы оставшееся до вылета время не дома, а в отделении полиции.

«Там экстренное торможение было, потому что техническая неисправность. Сняли всех людей с рейса, взяли себе время на устранение этих неполадок. Там же малыш с ними был, спал. До двухлетнего возраста с коляской, естественно. У трапа сдали, у трапа должны получить ее. Была совершенно логичная законная просьба пассажира. Павел попросил предоставить ему коляску. Получили коляску, поехали домой. Самое интересное, что это все размусолили, но люди не понимают, что, если человек начинает какой-то конфликт, или повышает голос на бортпроводников, он уже не выходит из самолета сам. Он выходит в сопровождении сотрудников полиции и направляется прямиком в отделение на территории аэропорта. Невозможно устроить дебош в самолете, оттуда выйти и спокойно уехать домой ждать рейса. Это в теории даже невозможно», — сказала Векина.

Защита экс-футболиста предполагает, что информацию о «дебоше» в СМИ вбросила первая жена Павла Алана Мамаева.

«У нас же новые судебные заседания на днях по новым искам от бывшей жены Павла Аланы. Соответственно, воспринимаем просто как вбросы перед ними. У нас есть определенная практика на эту тему. У Аланы Николаевны есть особенная традиция устраивать распространение в не совсем честных изданиях и у себя в каналах. И делается это аккурат за 7-10 дней до судебных заседаний. Мы просто уже привыкли. Я сейчас не хочу ее ни в чем обвинять, но практически каждый раз происходит одно и то же с какими-то новыми информационными поводами. Конечно, прямого доказательства нет, что это заказы от нее, но что-то нам подсказывает, что сегодня произошло то же самое, что и всегда», — считает Векина.

10 января Telegram-канал Mash сообщил, что Павел Мамаев устроил дебош в самолете из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь утром из Внуково в Дубай. После завершения посадки капитан судна заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30. По данным Mash, бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Сам Павел Мамаев уже опроверг информацию о том, что устроил скандал на борту самолета.

Ранее Мамаев стал победителем реалити шоу «Выжить в Дубае».