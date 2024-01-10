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Алана Мамаева о возможном дебоше экс-супруга в самолете: его жена отличается хабальностью

Экс-жена футболиста Мамаева Алана: Павел мог устроить дебош в самолете

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РИА Новости

Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева отреагировала на новость о том, что спортсмен устроил дебош в самолете, отметив, что это может быть правдой, передает Sport24.

«Мамаев спокойно мог поступить так, как об этом пишут. Мамаев, понятно, матерщинник. Но отличается особой хабальностью его жена. Может, поэтому Павел и опроверг, потому что орал не он, а она», — сказала Алана.

10 января Telegram-канал Mash писал, что Павел Мамаев устроил дебош на рейсе МоскваДубай авиакомпании Flydubai. По словам его источника, экс-футболист выразил недовольство отказом бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки командир корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал. Сам спортсмен это опроверг.

Ранее адвокат Павла Мамаева отреагировала на слухи о дебоше футболиста в самолете.

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