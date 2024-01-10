Стало известно, интересовался ли «Бешикташ» Миранчуком

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что турецкий «Бешикташ» не интересовался игроком клуба Антоном Миранчуком, передает Legalbet.

«Если не ошибаюсь, про Миранчука и «Бешикташ» написал Ваня Карпов. Я бы спокойней относился к его информации, не всегда можно доверять его источникам. Возможно, ему кто-то дал неверную информацию», — сказал Кузьмичев.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Всего на счету футболиста более 150 матчей за «железнодорожников». Вместе с клубом он выиграл чемпионат страны и трижды — Кубок.

В текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 31 очко.

С 2017 года Миранчук вызывается в национальную сборную России.

Ранее в «Бешикташе» рассказали, может ли Станислав Черчесов возглавить клуб.