Мамаев отреагировал на слухи о дебоше на борту самолета

Чемпион России в составе московского ЦСКА Павел Мамаев отреагировал на информацию о том, что он устроил скандал на борту самолета, передает Sport24.

«Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?» — сказал Мамаев.

Также Мамаев отметил, что ему не удалось улететь в Дубай из-за неисправности в самолете.

Как утверждает Telegram-канал Mash, экс-футболист взбесился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Мамаев должен был вылететь из Внуково утром 10 января. После завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет экономкласс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Ранее Мамаев стал победителем реалити‑шоу.