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Хоккеист «Лады» назвал свой самый главный страх

Хоккеист «Лады» Грошев: самое страшное — не попасть в плей-офф КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

24-летний форвард тольяттинской «Лады» Евгений Грошев рассказал о своем страхе в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Какие-то командные неудачи, когда не получается выиграть, идет серия поражений. Все это давит психологически. Все хотят результат. Самое страшное — не попасть в плей-офф», — сказал Грошев.

В текущем сезоне КХЛ Грошев провел 35 матчей, отметившись шестью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

«Лада» не может одержать победу на протяжении четырех матчей подряд. Команда Олега Браташа проиграла эти встречи со счетом 8:15. «Лада» после 50 игр, набрав 58 очков, занимает седьмое место в Восточной конференции. 11 января клуб из «Тольятти» сыграет с ярославским «Локомотивом».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее экс-хоккеист СКА после Путина призвал обратиться к Трампу по поводу судейства в КХЛ.

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