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Перенесены командные гонки на чемпионате России по биатлону

СБР перенес командные гонки на чемпионате России по биатлону в Чайковском

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Shutterstock

Командные гонки на чемпионате России по биатлону в Чайковском перенесены. Об этом сообщается в официальном аккаунте Союза биатлонистов России (СБР) в Telegram-канале.

«Командная гонка у мужчин и женщин на Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону в Чайковском перенесена решением жюри соревнований с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января.

Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу. Время старта гонок не изменилось», — сказано в заявлении.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок. Для биатлонистов последним соревнованием стали Олимпийские игры в Пекине.

В январе российские и белорусские биатлонисты соревновались на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах. Следующий этап стартует в Мурманске в апреле.

Ранее был сорван этап Кубка России по биатлону.

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