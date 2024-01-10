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Французский фигурист считает, что конкуренция на турнирах не изменилась без россиян

Фигурист Сяо Хим Фа заявил, что отсутствие россиян не влияет на конкуренцию

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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа рассказал о своем отношении к отсутствию российских спортсменов на международных турнирах. Его слова передает РИА Новости.

«Из-за того, что россиян нет, фигуристов стало меньше, это факт. Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результат. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют на своем уровне и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств», — сказал Сяо Хим Фа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

С 10 по 14 января в Литве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Ранее Тарасова назвала мерзавцем фигуриста Васильева.

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