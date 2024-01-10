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Экс-футболист Савин ответил на обвинения в продаже России Америке и НАТО

Блогер Савин показал сообщение от подписчика с обвинениями в продаже России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист, а ныне блогер и президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин отреагировал на критику от подписчика.

«Сейчас ты блогер и отвернулся от России. Я горд тем, что защищаю свою страну от нечисти и неонацистов. Победа будет за нами. А ты продался Америке и НАТО как западная Украина», — выложил Савин скрин сообщений от подписчика, добавив, что ждет еще подобных сообщений.

Евгений Савин ранее на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.

Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Ему вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже стало известно, что суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей.

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