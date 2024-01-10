Кучеров прервал свою результативную серию в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграла «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:2. Ворота «молний» защищал в этой встрече россиянин Андрей Василевский, а в нападении играл — Никита Кучеров, который провел на льду 26 минут и две секунды.

Российский форвард не сумел в этой встрече отметиться результативными действиями. Таким образом, Кучеров прервал свою серию из шести матчей подряд.

Несмотря на это, российский нападающий продолжает возглавлять список лучших бомбардиров текущего сезона в НХЛ. На его счету 67 очков (28+39). Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (22+44). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Давид Пастрняк из «Бостона». В его активе стало 57 очков (25+32). Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на пятом месте. У него 56 набранных очков (26+30).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

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