Кожевников: Лайпсик любит Россию, у них в Америке одна порнография

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поддержал решение предоставить российское гражданство канадскому хоккеисту петербургского СКА Брендану Лайпсику. Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Если Лайпсик действительно хотел получить паспорт, значит он должен здесь оставаться. Его желание понятно. Он беспокоится за свою семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Значит, нормальный человек, и детей воспитает нормально.

Если это для обхода лимита, то очень плохо. Если серьезно, то такое надо приветствовать. Будет ли он играть за сборную России? У нас своих игроков нет что ли? У нас полно своих талантов. Мы унижаться будем?» – заявил Кожевников.

В июле 2023 года североамериканец выразил желание принять гражданство РФ и написал письмо Владимиру Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля 2025 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 14 матчах Лайпсик набрал четыре (2+2) очка.

В 2012 году в возрасте 18 лет Лайпсика выбрал «Нэшвилл Предаторз» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером. Всего в НХЛ он сыграл 187 матчей за пять разных команд («Торонто Мэйпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз»), набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи).

В России, помимо СКА, он также выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Ранее в СКА предложили три варианта имени для Лайпсика.