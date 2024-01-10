Чемпион Европы из Франции назвал россиянина «вдохновителем»

Чемпион Европы 2023 года Адам Сяо Хим Фа из Франции заявил, что в детстве его любимым фигуристом был олимпийский чемпион россиянин Алексей Ягудин. Его слова передает РИА Новости.

«Моим вдохновителем был Алексей Ягудин. Евгений Плющенко? Да, он тоже. На самом деле мне очень нравилось наблюдать за ними обоими, но больше за Ягудиным. Еще мне нравилось, как катались Брайан Жубер и Патрик Чан», — заявил француз.

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года в одиночном катании, а также многократным чемпионом мира и Европы. Он был введен в зал славы фигурного катания в США. После завершения карьеры Ягудин принимал участие в канадском шоу Stars on Ice.

Сяо Хим Фа трижды побеждал на этапах серии Гран-при. Спортсмен на текущий момент занимает третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Тарасова обвинила ISU в неуважении к России.