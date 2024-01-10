Трансферную политику «Зенита» назвали позором

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал трансферную политику петербургского «Зенита». Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«У них уже целую команду можно собрать из бразильцев. Сколько их там уже? 11? Это просто безобразие! Если вы хотите развивать футбол в России, то ужесточайте лимит на иностранных футболистов. Сделайте так, чтобы на поле одновременно находилось не более трех легионеров.

Куда смотрит Российский футбольный союз и Дюков? Это же просто позор, что происходит в «Зените». Это ненормально, что у них в голове?» – заявил ветеран.

8 января в «Зенит» перешел бразильский нападающий Артур из «Палмейраса». После этого трансфера сине-бело-голубые стали первой командой Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 игроками из одной зарубежной страны. На данный момент в составе «Зенита» числятся бразильцы Марио Фернандеc, Нино, Дуглас Сантос, Родригао, Ду Кейрос, Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур и Роберт Ренан. Последний был отдан в аренду «Интернасьоналу» до конца 2024 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Ранее назвали превосходство «Зенита» над «Спартаком».