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Названо превосходство «Зенита» над «Спартаком»

Экс-футболист Канчельскис заявил, что у «Зенита» сильнейший менеджмент в России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис нормально относится к большому количеству бразильских игроков в петербургском «Зените». Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Нормально отношусь, что в «Зените» уже 10 бразильских футболистов. Правильно это или нет, будет видно в конце сезона. У «Челси» в одно время играло только два англичанина. В чем проблема таких футболистов покупать «Спартаку»? Ресурсы такие же есть и у них, и у «Краснодара» с «Локомотивом».

Просто любой игрок, те же бразильцы, понимает, что лучше играть в «Зените», нежели в «Спартаке», где им не стать чемпионом. В «Спартаке» вечно суматоха, непонятно, что происходит. У «Зенита» сильнейший менеджмент в России, грамотно покупают игроков и забирают золотые награды», — заявил Канчельскис.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 баллов. «Зенит» расположился на второй строчке. В активе петербургского клуба на два очка меньше. Тройку замыкает столичное «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Ильзата Ахметова.

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