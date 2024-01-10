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Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев в неуважении к России

Тренер Тарасова назвала неуважением к России отсутствие Губановой в анонсе ЧЕ

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала неуважением к российским спортсменам анонс Международного союза конькобежцев (ISU) к чемпионату Европы — 2024 в Каунасе. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

В анонсе не оказалось изображения действующей чемпионки в одиночном катании уроженки Тольятти Анастасии Губановой, выступающей за Грузию.

«Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом ее не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права», — заявила Тарасова.

ISU в публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил фотографии действующих чемпионов в каждой из дисциплин, но в женском одиночном катании опубликована фото не Губановой, а ставшей второй бельгийки Луны Хендрикс. Позже ISU исправился и добавил Губанову.

ЧЕ-2024 пройдет с 10 по 14 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Роднина назвала шестерками соперников российских фигуристов.

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