Гашеку указали на проблемы с головой после его слов о россиянах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал бывшего обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, заявившего, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, если поддерживают СВО. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Кто он такой, чтобы давать советы нашим спортсменам? С головой беда, значит. Кто он вообще такой? Руководитель? Пускай своим игрокам дает такие рекомендации. Зачем он к нам лезет?» — заявил экс-хоккеист.

Гашек сделал свое заявление в ответ на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Гашека назвали идиотом.