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Защитник «Динамо» назвал КХЛ сложной лигой

Защитник «Динамо» Менелл назвал КХЛ сложной лигой из-за обилия перелетов

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КХЛ

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью Legalbet заявил, что игрокам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) непросто найти возможность для отдыха по ходу регулярного сезона.

«Мы уже готовимся к плей-офф, чтобы подойти к играм навылет в наилучшем состоянии. Регулярный чемпионат — сложный: много перелетов, часто игры одна за другой, из-за чего не успеваешь отдыхать, но это закаляет и к важнейшим матчам. От игры к игре наша команда становится лучше.

Что мне больше всего надоедает по ходу сезона? Знаете, мне проще играть, чем тренироваться. Подготовка всегда труднее, поэтому иногда хочешь, чтобы матч наступил как можно скорее», — заявил Менелл.

9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» оказалось сильнее хоккейного клуба «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Алексея Кудашова со счетом 5:1.

Ранее нападающий «Спартака» Никита Сусуев рассказал об игре в экстремальных условиях.

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