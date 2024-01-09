Ахметов заявил, что его трансфер в «Зенит» срывался два раза

Полузащитник петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью клубной пресс-службе заявил, что мог ранее дважды пополнить состав сине-бело-голубых.

По его словам, он будет стараться принести максимальную пользу новой команде.

«Очень рад подписать контракт с «Зенитом». Это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести здесь время и закрепиться надолго. Все произошло быстро — решение принимаешь быстро, когда появляется такая возможность. У меня она возникала дважды, но не складывалось. На этот раз все получилось»,— заявил Ахметов.

Ахметов дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Всего в составе «быков» Ахметов провел 61 матч, в которых отличился семь раз и записал на свой счет восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником «Милана» Раде Круничем.