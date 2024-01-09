Хоккейный тренер объяснил нападки Гашека на российских хоккеистов

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о словах бывшего чешского вратаря, а ныне политика Доминика Гашека, который заявил, что российские хоккеисты, чтобы играть в международных соревнованиях, должны осудить специальную военную операцию на Украине. Российский тренер считает, что Гашек пиарит сам себя, и его не стоит слушать.

«Вообще Гашека не читаю. Прочитал в сентябре-месяце его бред непонятный. Он пиарит сам себя, и я не понимаю, почему мы еще его пиарим. Человеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, все-таки отразилось непосредственно на его здоровье. Поэтому комментировать его слова, считаю, ниже моего достоинства», — подчеркнул Плющев.

Гашек последовательно высказывается против участия российских хоккеистов в международных соревнованиях с момента начала специальной военной операции. Так, шестикратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ) и дважды самый ценный хоккеист регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО.

Ранее слова Доминика Гашека о российских хоккеистах назвали мракобесием.