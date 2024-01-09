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В Госдуме заявили, что принявшие гражданство РФ спортсмены разделяют российские ценности

Депутат Журова призвала поощрять принятие иностранными атлетами гражданства РФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решениях канадского хоккеиста Брендана Лайпсика и американского боксера Кевина Джонсона стать гражданами России. В беседе с «Газетой.Ru» она обратила внимание, что атлеты разделяют традиционные ценности, от которых их страны уходят.

«Есть люди, которые сейчас разделяют наши ценности, ведь просто так принять российское гражданство еще надо решиться. Тем более, принимая его, ты становишься нерукопожатным в своих странах. В то же время, если человек проникся культурой, очень часто он может запросить гражданство. Когда здесь друзья, когда здесь комфортно, когда здесь хочется жить. Конечно, поощрять такие вещи нужно, если человек искренне этого хочет — тем более в текущей ситуации. С кем бы из таких людей я не говорила, они отвечают, что становятся гражданами России, потому что разделяют эти ценности — а их страны от этих ценностей категорически уходят», — констатировала Журова.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о предоставлении российского гражданства ряду лиц, в их числе Лайпсик и Джонсон. 21-летний Лайпсик еще в июле написал Путину письмо с просьбой предоставить ему российский паспорт. Хоккеист выступает в России с 2020 года. Джонсон должен провести первый бой в статусе гражданина РФ в феврале.

Ранее слова Гашека о российских хоккеистах назвали мракобесием.

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