Слова Гашека о российских хоккеистах назвали мракобесием

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова бывшего обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, заявившего, что российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, если поддерживают СВО. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Несет всякое мракобесие. У них свое виденье происходящего. Вернул бы деньги, которые он заработал здесь, было бы по-честному. Если такой крутой, продолжает гнуть свою линию, пусть пришлет деньги обратно. Мы их на детский хоккей используем. На таких людей не надо обращать внимания. Чем больше обращаем внимания, тем больше он продолжает бесноваться», — заявил Фетисов.

Гашек сделал свое заявление в ответ на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее Гашека назвали идиотом.