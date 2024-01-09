Фигурист рассказал о различиях жизни в России и Италии

Фигурист Владимир Самойлов, выступающий за Польшу, в комментарии «Матч ТВ» поделился мнением о различиях жизни в Италии и России.

«В Италии никто никуда не спешит, все спокойно, на расслабоне. У них другой менталитет. Очень мало работают. В Москве обеденный перерыв минут 20–30, в Энне — по два часа. Все магазины работали до 19:00, к этому тяжело привыкнуть. Если нужно сделать какие‑то документы, процессы будут идти долго. В Москве постоянно какой‑то кипеж, все куда‑то торопятся, я привык к движению», — заявил спортсмен.

Самойлов перешел в сборную Польши летом 2021 года. Он тренируется в Италии. На дебютном чемпионате мира 24-летний фигурист занял 27-е место. Также в его активе победа на чемпионате Польши.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Татьяна Тарасова выступила против создания новых турниров фигуристов.