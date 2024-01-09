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Малкин поднялся в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Хоккеист Малкин вышел на 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

Это 486‑й гол россиянина в лиге. По этому показателю он поднялся на чистое 51‑е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Малкин превзошел показатель обладателя Кубка Стэнли 1993 года в составе «Монреаль Канадиенс» Брайана Беллоуза. На счету канадца 485 шайб.

Встреча «Филадельфия» — «Питтсбург» состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счетом 4:1 в пользу «пингвинов». Помимо гола Малкин отличился результативной передачей. Она стала для него 20-й в текущем сезоне НХЛ. 37-летний россиян признан первой звездой матча.

«Питтсбург» выиграл два матча из последних трех, а предыдущую игру «Пингвинз» проиграли. «Филадельфия» потерпела поражение после победы в предыдущей игре, у команды пять поражений в шести последних матчах.

Ранее Панарин обошел Ларионова в списке лучших ассистентов НХЛ.

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