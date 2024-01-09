Панарин обошел Ларионова в списке лучших ассистентов НХЛ

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 9 января по московскому времени «Рейнджерс» проиграли «Ванкувер Кэнакс» (3:6) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу, которая стала для него 31‑й в текущем сезоне и 476‑й за карьеру в НХЛ.

По этому показателю он вышел на чистое 11‑е место среди россиян, обойдя бывшего хоккеиста «Детройт Ред Уингз», а ныне главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова (475).

В сезоне-2023/24 регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 31 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 242 гола в 629 матчах.

«Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах. «Ванкувер» одержал вторую победу подряд и третью в четырех последних играх.

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