Малкин признан первой звездой матча НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу «Питтсбурга». Малкин забросил четвертую шайбу своей команды, а также отдал результативную передачу, которая стала для него 20-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 35 (15+20) очков. В минувшем сезоне НХЛ российский хоккеист провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал капитан клуба Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Второй звездой поединка признан форвард «Пингвинз» Рикард Ракелль, оформивший самый быстрый гол команды в сезоне. Замкнул тройку лучших нападающий «Флайерз» Оуэн Типпетт, который забросил единственную шайбу команды в матче.

Ранее Малкин повторил достижение Кросби в НХЛ.