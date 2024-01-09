21-летний нападающий «Торпедо» рассказал о любимом советском фильме

21-летний нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов рассказал, как предпочитает проводить свободное от хоккея время, и назвал советский фильм, который любит пересматривать. Его слова приводит Legalbet.

«Я особо старые фильмы не пересматриваю, но «Бриллиантовую руку» с удовольствием смотрю на Новый год. В свободное время стараюсь отвлечься от хоккея: занимаюсь домашними делами, в кино можно сходить, люблю цирк. Кстати, в Нижнем Новгороде ходил на братьев Запашных», — сказал Атанасов.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Атанасов принял участие в 43 играх, набрав в них 39 (19+20) очков. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Торпедо» идет на пятой строчке.

Атанасов выступает за нижегородский клуб с сезона-2022/23. Он дебютировал в КХЛ 3 сентября 2022 года в домашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (4:5). По итогам месяца хоккеист был признан лучшим новичком лиги, набрав 6 (4+2) очков в 12 матчах сентября. В составе молодежной команды «Чайка» (команда создана на основе фарм-клуба «Торпедо») стал обладателем Кубка Харламова 2023 и лучшим снайпером плей-офф, забросив 10 шайб.

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