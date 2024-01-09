Почти 200 украинских спортсменов подписали письмо с призывом не пускать Россию на ОИ-2024

Практически 200 украинских спортсменов и тренеров подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр — 2024 в Париже с просьбой не допустить россиянин к турниру, сообщает ua.tribuna.com.

Среди подписавшихся легкоатлеты Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук, теннисистки Леся Цуренко и Людмила Киченок. Речь также шла о футболистах — таких игроках, как Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Анатолий Трубин, Даниил Сикан.

Олимпиада в Париже стартует в конце июля 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

В Международном олимпийском комитете ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее украинский футбольный клуб призвал МОК не позориться и не допускать россиян на ОИ.