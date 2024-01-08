Иностранный футболист упрекнул в высокомерии экс-игрока сборной России

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал об отношениях со своим бывшим партнером по команде Динияром Билялетдиновым. Его слова передает Metaratings.

«Честно, у меня с Билялетдиновым были не очень хорошие отношения. Я чувствовал негативную энергию по отношению к себе с его стороны, с ним было всегда тяжело общаться. Он был капитаном и большой звездой, из-за чего время от времени вел себя чуть-чуть высокомерно. Помню, что он хорошо дружил с Сычевым, а мы просто не смогли найти общий язык», — сказал Дюрица.

Дюрица играл в России на протяжении 10 лет — сначала за «Сатурн», а затем за «Локомотив». В сезоне-2013/14 он стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Через сезон в составе «железнодорожников» словак выиграл Кубок России.

После ухода из «Локомотива» в 2016 году Дюрица стал игроком «Трабзонспора». Свою карьеру защитник завершил в словацкой «Дукле» из Чехии.

На счету Дюрицы более 90 матчей в составе сборной Словакии.

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