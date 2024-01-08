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Газзаев заявил, что скончавшийся экс-игрок ЦСКА оставил большой след в клубе

Газзаев о Шершуне: он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на смерть бывшего защитника красно-синих Богдана Шершуна. Его слова передает РИА Новости.

«Царствие небесное ему. Богдан был очень хорошим и профессиональным футболистом. Я приношу искренние соболезнования родным и близким. Он оставил большой след в самом начале становления ЦСКА», — сказал Газзаев.

О смерти бывшего игрока ЦСКА стало известно 8 января. Ему было 42 года.

В 2002 году Шершун перешел в московский ЦСКА. За российский клуб он провел 76 матчей. В составе команды Шершун дважды стал чемпионом России (2003, 2005) и дважды — обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА защитник выиграл Кубок УЕФА.

После выступления за ЦСКА Шершун вернулся на Украину, где стал выступать за «Днепр». Карьеру защитник завершил в «Волыни» в 2014 году.

В составе национальной сборной Украины по футболу провел четыре матча. По окончании карьеры работал телевизионным экспертом в области футбола.

Ранее в Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки.

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