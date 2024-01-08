Анри о своем детстве: банды, наркотики, драки

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри в интервью на YouTube-канале The Diary Of A CEO рассказал о своем детстве в местечке Лез-Юлис.

«Какой была жизнь за пределами дома и улицы, на которой я вырос? Обычный район, если я могу использовать словосочетание «обычный район», со всем, что с этим связано. Банды, наркотики, драки, счастье, разнообразие, разная еда, разные религии. Я всегда говорил, что это было лучшее для меня, чтобы понять, что такое мир», — сказал Анри.

Шесть лет Анри занимался в футбольной школе «Лез-Юлиса». Свое образование он закончил уже в «Монако», за основную команду которого дебютировал в 1994 году и стал чемпионом Франции. В 1999 году нападающий перешел в «Ювентус». Через год Анри оказался в лондонском «Арсенале». В общей сложности форвард провел за «канониров» 254 матча. В составе команды он дважды выиграл чемпионат Англии и трижды — Кубок страны. Четыре раза Анри становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Также Анри поиграл за «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

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