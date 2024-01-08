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Умер обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА

На 43-м году жизни скончался экс-игрок ЦСКА Шершун

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ПФК ЦСКА Москва/VK

Бывший защитник сборной Украины и московского ЦСКА Богдан Шершун скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Владимир Зверов.

Сообщается, что у Богдана была длительная болезнь, с которой известный игрок так и не сумел справиться.

Шершун родился в городе Хмельницкий (Украина). Он является воспитанником «Днепра». За основную команду защитник дебютировал в 1997 году. В 2002 году Шершун перешел в московский ЦСКА. За российский клуб он провел 76 матчей. В составе команды Шершун дважды стал чемпионом России (2003, 2005) и дважды — обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА защитник выиграл Кубок УЕФА.

В 2005 году Шершун из ЦСКА вернулся в «Днепр». Через три года он перешел в киевский «Арсенал», а затем в «Кривбасс». Карьеру защитник завершил в «Волыни» в 2014 году.

В составе национальной сборной Украины по футболу провел четыре матча. По окончании карьеры работал телевизионным экспертом в области футбола.

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