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Тренер «Аталанты» Гасперини восхитился Миранчуком

Тренер «Аталанты» Гасперини: в атаке Миранчук проявил себя лучше всех

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Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил российского полузащитника команды Алексея Миранчука, назвав его форму потрясающей. Его слова передает TuttoAtalanta.

«Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провел весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам еще больше, мы сможем оставаться на вершине», — сказал Гасперини.

7 января «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» со счетом 1:1. Миранчук провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забив два мяча и оформив четыре результативных передачи.

Ранее Гасперини призвали по-новому взглянуть на Миранчука.

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